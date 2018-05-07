Ford Sollers обучит безопасному вождению водителей скорой помощи Казани в преддверии ЧМ

КАЗАНЬ, 7 мая. / ТАСС /. Компания Ford Sollers проведет в Казани тренинги по безопасному вождению для водителей скорой помощи в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба совместного предприятия Ford Motor Company и Sollers.

"Компания Ford Sollers в партнерстве с экспертным центром «Движение без опасности» сообщают о новом проекте в рамках обучающей программы «Академия безопасного вождения Ford» для водителей социальных служб. Эксперты программы проведут специальные тренинги для водителей автомобилей скорой помощи в Республике Татарстан, где летом 2018 г. пройдут матчи чемпионата мира FIFA по футболу", — отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках образовательной программы 300 водителей машин скорой помощи Казани смогут изучить международный опыт вождения автомобилей со спецсигналами.

"Обучающие модули программы разработаны в соответствии с основными факторами риска при вождении спецавтотранспорта. Модули позволяют повысить навыки безопасного вождения и получить теоретическую и практическую подготовку по четырем основным направлениям: торможение, экстренное маневрирование, «слепые зоны», а также влияние отвлекающих факторов на водителя. К 2018 году модуль «Слепые зоны» был дополнен тренингом по маневрированию в узких местах", — сообщает пресс-служба.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.