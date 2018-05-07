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Двое детей сбиты неустановленными автомобилями в Нижегородской области
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Двое детей сбиты неустановленными автомобилями в Нижегородской области 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Как отмечается в сообщении, в одиннадцать часов утра произошло ДТП на улице Новосоветской в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2005 г.р. Он госпитализирован.
В 15:30 Неустановленный автомобиль сбил девочку 2007 г.р. на бульваре Мира в Дзержинске. Пострадавшая была доставлена родителями в травмпункт, в госпитализации она не нуждалась.
Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий выясняются.
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