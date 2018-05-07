Двое детей сбиты неустановленными автомобилями в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Как отмечается в сообщении, в одиннадцать часов утра произошло ДТП на улице Новосоветской в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2005 г.р. Он госпитализирован.

В 15:30 Неустановленный автомобиль сбил девочку 2007 г.р. на бульваре Мира в Дзержинске. Пострадавшая была доставлена родителями в травмпункт, в госпитализации она не нуждалась.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий выясняются.