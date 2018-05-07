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Пострадавшего в ДТП на Киевском шоссе вертолетом эвакуировали в больницу
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Пострадавшего в ДТП на Киевском шоссе вертолетом эвакуировали в больницу 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в результате ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел на Киевское шоссе в район пос. Киевский, где произошло ДТП. С места аварии в данный момент экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.
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