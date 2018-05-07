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Правительство получит автомобили проекта «Кортеж» в 2019 году
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Правительство получит автомобили проекта «Кортеж» в 2019 году 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Поставки автомобилей проекта «Кортеж» для администрации президента завершатся до конца года, поставки Правительству планируется на 2019 год, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передаёт ТАСС.
Чиновник отметил, что до конца этого года следует осуществить основной контракт для представителей президентской администрации, после чего будет исполняться новый госзаказ на автомобили уже для нужд кабмина.
«Что касается Правительства, думаю, что это (получение отечественных автомобилей. — Прим. ред.) будут планы следующего года», — сказал министр.
По его словам, с конца августа — начала сентября начнётся приём заказов на автомобили проекта «Кортеж».
Ранее «Парламентская газета» писала, что Президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля к парадной Большого Кремлёвского дворца на новом автомобиле российского производства, предположительно из проекта «Кортеж».
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