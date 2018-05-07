Правительство получит автомобили проекта «Кортеж» в 2019 году

Чиновник отметил, что до конца этого года следует осуществить основной контракт для представителей президентской администрации, после чего будет исполняться новый госзаказ на автомобили уже для нужд кабмина.

«Что касается Правительства, думаю, что это (получение отечественных автомобилей. — Прим. ред.) будут планы следующего года», — сказал министр.

По его словам, с конца августа — начала сентября начнётся приём заказов на автомобили проекта «Кортеж».