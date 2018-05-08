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Пешеходные переходы в Москве «заговорили»
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Пешеходные переходы в Москве «заговорили» 

CarClub 2 часа назад
Фото: rg.ru
В ЦОДД придумали оригинальный способ напомнить пешеходам о правилах перехода улиц.
У 14 столичных «зебр» появились надписи на асфальте. Они напоминают пешеходам о правилах безопасности при переходе улицы. Пока в ЦОДД ограничились тремя типами: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники».
«Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — рассказал глава московского ЦОДД Вадим Юрьев. Он отметил, что надписи нанесли около тех «зебр», где были зафиксированы аварии с участием пешеходов.
Предупреждения можно увидеть по следующим адресам:
— Новослободская улица, дом 12 (ЦАО);
— Отрадная улица, дом 1 (СВАО);
— Широкая улица, дом 8 (СВАО);
— Сиреневый бульвар, дом 53 (ВАО);
— Открытое шоссе, дом18 (ВАО);
— Новочеркасский бульвар, дом 42 (ЮВАО);
— Душинская улица, дом 14 (ЮВАО);
— Кантемировская улица, дом 39, строение 4 (ЮАО);
— улица Академика Варги, дом 3 (ЮЗАО);
— улица Лобачевского, дом 90а (ЗАО);
— Строгинский бульвар, дом 23 (СЗАО);
— улица Свободы, дом 57 (СЗАО);
— Вагоноремонтная улица, дом 157 (САО);
— Михалковская улица, дом 13 (САО).
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