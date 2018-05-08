Пешеходные переходы в Москве «заговорили»

В ЦОДД придумали оригинальный способ напомнить пешеходам о правилах перехода улиц.

У 14 столичных «зебр» появились надписи на асфальте. Они напоминают пешеходам о правилах безопасности при переходе улицы. Пока в ЦОДД ограничились тремя типами: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники».

«Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — рассказал глава московского ЦОДД Вадим Юрьев. Он отметил, что надписи нанесли около тех «зебр», где были зафиксированы аварии с участием пешеходов.

Предупреждения можно увидеть по следующим адресам:

— Новослободская улица, дом 12 (ЦАО);

— Отрадная улица, дом 1 (СВАО);

— Широкая улица, дом 8 (СВАО);

— Сиреневый бульвар, дом 53 (ВАО);

— Открытое шоссе, дом18 (ВАО);

— Новочеркасский бульвар, дом 42 (ЮВАО);

— Душинская улица, дом 14 (ЮВАО);

— Кантемировская улица, дом 39, строение 4 (ЮАО);

— улица Академика Варги, дом 3 (ЮЗАО);

— улица Лобачевского, дом 90а (ЗАО);

— Строгинский бульвар, дом 23 (СЗАО);

— улица Свободы, дом 57 (СЗАО);

— Вагоноремонтная улица, дом 157 (САО);

— Михалковская улица, дом 13 (САО).