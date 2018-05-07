Кстовский водитель, перевозивший пассажиров на неисправном автобусе и без разрешения, предстанет перед судом

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

24-летний водитель занимался перевозкой пассажиров на автобусе марки «ГАЗ» по маршруту «Автостанция Кстово — автостанция Сенная, Нижний Новгород». При этом он не имел разрешения на осуществление этой деятельности и заведомо знал о том, что автобус имеет технические неисправности, при которых перевозка пассажиров и багажа запрещена.

16 марта этот автобус был остановлен сотрудником ГИБДД у КПМ «Зеленый город». В результате проверки документов выяснилось, что автобус технически неисправен, в частности не имеет разрешения на установку газового оборудования, а также в салоне нет двух ремней безопасности.

Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело передано в суд.