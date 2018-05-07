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МЖД начала расследование инцидента с зажатым в дверях электрички ребенком
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МЖД начала расследование инцидента с зажатым в дверях электрички ребенком 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Московской железной дороги начали внутреннее расследование в связи с поступившей информацией о том, что в подмосковном Чехове в дверях электропоезда зажало коляску с ребенком, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы МЖД.
«Московская железная дорога проводит внутреннее расследование по поводу появившейся от пассажиров информации о том, что 4 мая в подмосковном Чехове пассажиры остановили отправляющийся пригородный поезд с помощью стоп-крана, чтобы освободить коляску с ребенком, которая была зажата автоматическими дверями», — сказал собеседник агентства.
По его словам, после открытия дверей пассажиры разместили коляску с ребенком в вагоне.
МЖД просит очевидцев данного инцидента сообщить информацию по адресу электронной почты: pressa-mzd@yandex.ru.
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