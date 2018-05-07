Пострадавшие от упавшей в «Коломенском» брички туристы излечились

Двое туристов из Китая, которые пострадали из-за перевернувшейся конной повозки в парке «Коломенское», выписаны из больницы. Об этом сообщили в НИИ имени Склифосовского, где пострадавшие проходили лечение, передает агентство «Москва»

«Они все уже выписаны», — сказал собеседник агентства.

Авария с конной повозкой в «Коломенском» произошла 3 мая. Из-за испуга коня извозчик не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате происшествия пострадали пять человек, среди них были туристы из Китая. Пострадавших эвакуировали в больницы вертолетами. Нарушений по оказанию услуг или по техническому состоянию конного экипажа выявлено не было.