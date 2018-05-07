В России сузятся дорожные полосы

Если проект под названием Дорожная разметка будет одобрен, в скором времени по всей стране будут сужены полосы дорожного движения.

Планируется уменьшить ширину полос в населённых пунктах примерно до трёх метров, а на скоростных дорогах — до трёх с половиной метров. Соответствующий законопроект могут принять до конца текущего года. Отметим, что в настоящее время ширина дорожной полосы на дорогах России составляет три метра и семьдесят пять сантиметров. Однако, в некоторых городах в течение длительного времени проводят эксперименты по сужению полос. Результаты опытов воодушевляют, к примеру, в Москве на участках с обновлённой разметкой удалось увеличить пропускную способность вплоть до пятидесяти процентов.

Эксперты считают, что введение новой разметки должно проводиться с учётом разных типов машин, включая автобусы и грузовики. Ведь уменьшение ширины полосы может значительно сузить радиус поворота, и тогда осуществлять такие манёвры водителям габаритных транспортных средств из крайних полос будет очень проблематично.

Председатель Движения автомобилистов также усомнился в эффективности законопроекта, так как считает, что это точно не поможет уменьшить аварийность. И даже напротив, количество столкновений может только увеличиться.