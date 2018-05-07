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Под Ливнами водитель сбежал, оставив раненых в перевернувшейся машине
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Под Ливнами водитель сбежал, оставив раненых в перевернувшейся машине 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В минувшую субботу, 5 мая, на автодороге Ливны — Набережный произошла авария с тремя пострадавшими.
На втором километре трассы примерно в 7:10 опрокинулся «Москвич-21406». В результате три пассажира получили травмы, один из них был госпитализирован в Ливенскую центральную районную больницу.
Водитель автомобиля с места ДТП скрылся, но впоследствии установлен, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области. Причины поведения 68-летнего мужчины и обстоятельства аварии устанавливаются.
(Фото ГУ МЧС России по Орловской области).
Сообщение Под Ливнами водитель сбежал, оставив раненых в перевернувшейся машине появились сначала на РИА 57.
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