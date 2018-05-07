Под Ливнами водитель сбежал, оставив раненых в перевернувшейся машине

В минувшую субботу, 5 мая, на автодороге Ливны — Набережный произошла авария с тремя пострадавшими.

На втором километре трассы примерно в 7:10 опрокинулся «Москвич-21406». В результате три пассажира получили травмы, один из них был госпитализирован в Ливенскую центральную районную больницу.

Водитель автомобиля с места ДТП скрылся, но впоследствии установлен, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области. Причины поведения 68-летнего мужчины и обстоятельства аварии устанавливаются.