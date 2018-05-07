В Орле «Ларгус» сбил велосипедиста, выезжая из сервиса

В минувшую субботу, 5 мая, авария с участием двухколесного транспорта произошла на улице Спивака в Орле.

Примерно в 9:40 водитель 48-лет выезжал на «Ладе-Ларгус» с прилегающей территории. Мужчина не был достаточно внимателен и сбил 44-летнего велосипедиста.

Пострадавший был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу, ему назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

За прошедшие выходные на территории области было зарегистрировано 31 ДТП, в четырех из них четыре человека получили травмы, один погиб.