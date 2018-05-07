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В Орле «Ларгус» сбил велосипедиста, выезжая из сервиса
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В Орле «Ларгус» сбил велосипедиста, выезжая из сервиса 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В минувшую субботу, 5 мая, авария с участием двухколесного транспорта произошла на улице Спивака в Орле.
Примерно в 9:40 водитель 48-лет выезжал на «Ладе-Ларгус» с прилегающей территории. Мужчина не был достаточно внимателен и сбил 44-летнего велосипедиста.
Пострадавший был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу, ему назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
За прошедшие выходные на территории области было зарегистрировано 31 ДТП, в четырех из них четыре человека получили травмы, один погиб.
Сообщение В Орле «Ларгус» сбил велосипедиста, выезжая из сервиса появились сначала на РИА 57.
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