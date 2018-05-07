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Во Владимире мужчина угрожал полицейским гранатой
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Во Владимире мужчина угрожал полицейским гранатой 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Он не хотел пускать правоохранителей домой.
Инцидент произошел в воскресенье, 6 мая, на улице Верхняя Дуброва. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на свою супругу и избил её. Женщина вызвала домой скорую помощь, однако муж решил не пускать медиков домой. Врачи вызвали подкрепление на помощь. Тогда владимирец взял в руки предмет, похожий на гранату, и начал угрожать.
В результате спецслужбы оцепили здание и эвакуировали людей. После изъятия гранату отправили на экспертизу. Она не представляла угрозы.
По данному факту полицейские проводят проверку.
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