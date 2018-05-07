Во Владимире мужчина угрожал полицейским гранатой

Он не хотел пускать правоохранителей домой.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 мая, на улице Верхняя Дуброва. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на свою супругу и избил её. Женщина вызвала домой скорую помощь, однако муж решил не пускать медиков домой. Врачи вызвали подкрепление на помощь. Тогда владимирец взял в руки предмет, похожий на гранату, и начал угрожать.

В результате спецслужбы оцепили здание и эвакуировали людей. После изъятия гранату отправили на экспертизу. Она не представляла угрозы.

По данному факту полицейские проводят проверку.