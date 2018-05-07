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Водители устроили самосуд над открывшим стрельбу по отцу с ребенком мужчиной
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Водители устроили самосуд над открывшим стрельбу по отцу с ребенком мужчиной 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Гатчине очевидцы обезвредили и избили пьяного водителя, который перегородил дорогу Mercedes-Benz, в салоне которого находились мужчина и его сын, и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло. Один из автовладельцев снял на видео расправу над хулиганом.
Инцидент произошел около 11 часов утра 6 мая напротив дома 9 по улице Хохлова. По данным управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, пьяный мужчина из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов по Mercedes и скрылся с места происшествия, а задержали его по горячим следам.
Меж тем, очевидцы утверждают, что стражи порядка появились только через 40 минут — к тому моменту хулигана уже обезвредили и крепко избили проезжавшие мимо водители. На кадрах видны молодые люди с битами в руках, которые «восстановили справедливость». Находившиеся в Mercedes мужчина и его сын не пострадали — сразу после стрельбы они покинули салон и спрятались за домом.
Подозреваемым оказался 28-летний житель посёлка Войсковицы Гатчинского района, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», но не исключено, что ему придется отвечать и за незаконное хранение огнестрельного оружия, так как изъятый травматический пистолет «имеет признаки инструментального вмешательства для стрельбы боевыми патронами».
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