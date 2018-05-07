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Мотоциклист и 19-летняя девушка пострадали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе
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Мотоциклист и 19-летняя девушка пострадали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Мотоциклист и 19-летняя девушка пострадали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около девяти часов вечера 4 мая на 29 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Мужчина 1986 г.р., управляя без водительских прав мотоциклом «Сузуки» (без госномеров), совершил опрокидывание в кювет.
В результате происшествия сам виновник ДТП госпитализирован с сотрясением головного мозга.
Кроме того, пострадал пассажир мотоцикла — девушка 1999 г.р. Она госпитализирована с переломом ноги.
Отмечается, что в момент ДТП девушка была в мотошлеме, а мотоциклист без него.
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