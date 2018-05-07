Мотоциклист и 19-летняя девушка пострадали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе

Мотоциклист и 19-летняя девушка пострадали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около девяти часов вечера 4 мая на 29 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Мужчина 1986 г.р., управляя без водительских прав мотоциклом « Сузуки » (без госномеров), совершил опрокидывание в кювет.

В результате происшествия сам виновник ДТП госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Кроме того, пострадал пассажир мотоцикла — девушка 1999 г.р. Она госпитализирована с переломом ноги.

Отмечается, что в момент ДТП девушка была в мотошлеме, а мотоциклист без него.