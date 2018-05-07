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Суд определит наказание водителю «убитой» маршрутки в Кстовском районе
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Суд определит наказание водителю «убитой» маршрутки в Кстовском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Кстовском районе следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении водителя маршрутки, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает Следственное управление следственного комитета по Нижегородской области.
Сообщается, что 24-летний водитель перевозил пассажиров на автобусе марки «ГАЗ» между Кстовом и Нижним Новгородом. При этом он не имел разрешения на перевозку пассажиров и багажа, не проходил предрейсовый контроль транспортного средства, а также не ремонтировал автобус, у которого имелись серьезные неисправности.
16 марта автобус остановил сотрудник ДПС, который выявил у машины технические неисправности и отсутствие ремней безопасности. У водителя также не было разрешения на установку газового оборудования. Мужчина полностью признал свою вину, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Арзамасе задержан и отправлен под домашний арест бывший инспектор дорожно-патрульной службы, который подозревается в совершении должностного преступления.
Фото: nnovgorod.sledcom.ru
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