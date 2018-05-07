На водителя «Оки», в которой утонул рыбак, завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, в машине которого утонул рыбак на Куршском заливе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Трагедия произошла в феврале 2018 года. Трое мужчин на автомобиле, за рулём которого находился подозреваемый, выехали на лёд Куршского залива, чтобы порыбачить. Однако в 9,5 километрах от берега машина провалилась под лёд.

Подозреваемый и ещё один мужчина выбрались из автомобиля самостоятельно, а 53-летний потерпевший, находившийся на заднем сидении автомобиля, выбраться не смог.

«Выезжая на транспортном средстве на лёд, подозреваемый не предвидел возможности падения автомобиля и, соответственно, причинения впоследствии смерти своего знакомого, однако при необходимой внимательности и предусмотрительности, он должен был и мог предвидеть наступление общественно опасных последствий», — говорится в сообщении.

В Куршском заливе под лёд провалилась «Ока» с рыбаками. Один погибший