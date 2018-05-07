Автомобиль сбил молодого человека на пешеходном переходе (видео) 

Случившееся на Мерецкова запечатлела камера видеонаблюдения.
Авария на пешеходном переходе на улице Мерецкова в столице Карелии произошла сегодня в 13:51. По информации очевидцев, под колесами автомобиля пострадал молодой человек.
Случившееся на «зебре» запечатлела камера видеонаблюдения компании «Сампо.ру». На кадрах видно, как два человека начинают переходить проезжую часть со стороны здания №6 в районе автобусной остановки на Мерецкова. Двигавшийся со стороны мост на Антикайнена автомобиль синего цвета сбил одного из пешеходов, другой успел отскочить. Пострадавший пешеход отлетел на несколько метров вперед. На место аварии прибыли медики и сотрудники ГИБДД.
По материалам: ptzgovorit.ru