Автомобиль сбил молодого человека на пешеходном переходе (видео)

Случившееся на Мерецкова запечатлела камера видеонаблюдения.

Авария на пешеходном переходе на улице Мерецкова в столице Карелии произошла сегодня в 13:51. По информации очевидцев, под колесами автомобиля пострадал молодой человек.