Нижегородская «МСК Спецтехника» оштрафована за травмы крановщика

Об этом сообщает госинспекция труда по Нижегородской области.

21 февраля водитель крана-манипулятора на территории производственной базы грузил выносные строительные площадки в кузов автомашины. Во время очередного подъема груз примерз к земле и не поднимался. Крановщик выдвинул стрелу манипулятора подлиннее. Это привело к тому, что стрела манипулятора сломалась и придавила водителя. Пострадавший получил тяжелые переломы ног и грудной клетки.

В результате расследования причин несчастного случая установлено, что работы были организованы неудовлетворительно. В частности, проводились без оформления технологической карты и проекта. Кроме того, к работе по зацепке груза к стропам были допущены лица, не прошедшие подготовку и обучение. Причина, по которой сломалась стрела манипулятора, не установлена.

Предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что стропальщик нижегородской строительной компании скончался, упав с высоты.