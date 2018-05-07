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Нижегородская «МСК Спецтехника» оштрафована за травмы крановщика
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Нижегородская «МСК Спецтехника» оштрафована за травмы крановщика 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает госинспекция труда по Нижегородской области.
21 февраля водитель крана-манипулятора на территории производственной базы грузил выносные строительные площадки в кузов автомашины. Во время очередного подъема груз примерз к земле и не поднимался. Крановщик выдвинул стрелу манипулятора подлиннее. Это привело к тому, что стрела манипулятора сломалась и придавила водителя. Пострадавший получил тяжелые переломы ног и грудной клетки.
В результате расследования причин несчастного случая установлено, что работы были организованы неудовлетворительно. В частности, проводились без оформления технологической карты и проекта. Кроме того, к работе по зацепке груза к стропам были допущены лица, не прошедшие подготовку и обучение. Причина, по которой сломалась стрела манипулятора, не установлена.
Предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что стропальщик нижегородской строительной компании скончался, упав с высоты.
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