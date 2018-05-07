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9 автомобилистов попались нетрезвыми за рулем в Вологде
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9 автомобилистов попались нетрезвыми за рулем в Вологде 

Вологда.рф 45 минут назад
Фото: Вологда.рф
Автомобилистов-нарушителей ловили в минувшие выходные на дорогах областной столицы. Профилактическая акция «Нетрезвый водитель» проходила с 4 по 6 мая.
За три дня дорожные инспекторы проверили несколько сотен автомобилистов. Девять из них грубо нарушили Правила дорожного движения. Еще четверо не имели при себе необходимых документов. Более 300 водителей получили штрафы за другие нарушения.
Напомним, что езда в нетрезвом виде дорого обходится водителям. Штраф за первое нарушение составляет 30 тысяч рублей и лишение прав — от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение данного пункта ПДД влечет за собой уголовную ответственность, а штраф вырастает в 10 раз.
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