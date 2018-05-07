Раненой птицей вдруг стал «Альбатрос»

На все про все, на принятие решения, у него было не больше 5 секунд — нештатная ситуация случилась на взлете, спустя две минуты после отрыва шасси учебного «Альбатроса» от взлетно-посадочной полосы учебной авиабазы «Ханская» в Адыгее.

«Нештатка» Скорость — 300 км/ч, высота — 180 метров. В этот момент учебный реактивный самолет «Альбатрос» сержанта Михаила Еманова столкнулся с птицей. Не с воробьем или голубем. Судя по следу на фюзеляже и фонаре кабины, это могла быть птица размером с гуся или журавля.

Авиастатистика о подобных случаях свидетельствует, что каждый год в мире случается примерно 5.500 столкновений птиц с самолетами. Чаще всего такие аварии происходят при взлете или посадке. 75% аварий в воздухе фиксируются на высоте до 300 метров. С кабиной самолета пернатые сталкиваются в 12% случаев, в 45% — они попадают в двигатель. В самостоятельном учебном полете Михаила Еманова произошло и то, и другое.

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