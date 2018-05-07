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В Теплом Стане появились граффити возле пешеходного перехода
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В Теплом Стане появились граффити возле пешеходного перехода 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
А всего этой весной граффити нанесли на 14 улицах Москвы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Вблизи 14 пешеходных переходов в столице нанесли граффити, которые напоминают о правилах пересечения дороги: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». Мы с коллегами из ГИБДД на постоянной основе проводим работы по снижению ДТП в городе. Устанавливаем светофоры и камеры, организовываем пешеходные переходы, работаем точечно в очагах аварийности. Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — приводятся в сообщении слова руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» Вадима Юрьева.
В ЮЗАО предупреждающие граффити появились в районе Теплый Стан у пешеходного перехода по адресу: ул. Академика Варги, д. 3.
Фото mos.ru.
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