Движение по трассе «Кола» временно остановят

Федеральную трассу от Петербурга до Норвегии перекроют из-за разводки моста.

Федеральную трассу Р-21 «Кола», которая идет от Санкт-Петербурга через Ленинградскую область, Карелию и Мурманскую область до границы с Норвегией, полностью перекроют для движения транспорта.

По информации ТАСС, это произойдет 10 мая в 15:00 из-за разводки Ладожского моста через реку Нева рядом с деревней Марьино Кировского района. Движение будет перекрыто на 45 минут, до 15:45. Водителям рекомендуют учитывать перекрытие дороги при планировании маршрутов.