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Движение по трассе «Кола» временно остановят
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Движение по трассе «Кола» временно остановят 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Федеральную трассу от Петербурга до Норвегии перекроют из-за разводки моста.
Федеральную трассу Р-21 «Кола», которая идет от Санкт-Петербурга через Ленинградскую область, Карелию и Мурманскую область до границы с Норвегией, полностью перекроют для движения транспорта.
По информации ТАСС, это произойдет 10 мая в 15:00 из-за разводки Ладожского моста через реку Нева рядом с деревней Марьино Кировского района. Движение будет перекрыто на 45 минут, до 15:45. Водителям рекомендуют учитывать перекрытие дороги при планировании маршрутов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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