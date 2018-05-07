На улице Лобачевского прошла социальная акция с напоминанием о правилах перехода дороги

Сотрудники Госавтоинспекции Западного округа приняли участие в городской совместной акции с Центром организации дорожного движения вблизи аварийно–опасного пешеходного перехода. 4 мая 2018 года сотрудники Госавтоинспекции Западного округа совместно с представителями Центра организации дорожного движения Правительства Москвы вблизи пешеходного перехода на улице Лобачевского дом 90А провели совместную социальную акцию, в ходе которой напомнили пешеходам о правилах перехода дороги. В рамках проведения мероприятия взрослым и маленьким пешеходам вручались листовки с основными правилами безопасности на дороге. Пешеходы с удовольствием приняли участие в акции и пообещали сотрудникам Госавтоинспекции соблюдать Правила дорожного движения. Отдельный батальон дорожно-патрульной службы Западного округа призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дороге, и напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения — залог Вашей безопасности!