Водителю из Пензы грозит до двух лет лишения свободы за «пьяную» езду

Ночью в Пензе на проспекте Строителей сотрудники ГИБДД остановили автомобиль « Мазда » под управлением 35-летнего жителя областного центра. Выяснилось, что автомобилист сел за руль в нетрезвом виде. При этом ранее пензенец уже попадался автоинспекторам за езду «под градусом».

«В результате освидетельствования установлено, что гражданин находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному взысканию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что санкция вышеназванной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.