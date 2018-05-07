Суд в Москве взыскал с агрегатора и собственника такси 1,3 млн за смертельное ДТП

МОСКВА, 7 мая. / ТАСС /. Мосгорсуд взыскал по 664 тыс. руб. с ООО «Такси „Престиж“ и собственника автомобиля за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

»Суд взыскал с ООО «Такси „Престиж“ в счет возмещения ущерба сумму в размере 264 тыс. рублей и по 100 тыс. рублей морального ущерба четырем истцам, такую же сумму суд взыскал с Комарова В. Г., который является собственником автомобиля», — сказала представитель суда.

Истцами выступали муж и дочери погибшей в ДТП с такси женщины. Они просили взыскать с ответчиков более полумиллиона рублей с каждого в счет возмещения причиненного ущерба, а также по 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

Женщина погибла в ДТП в Москве 5 октября 2014 года, а 16 марта 2015 года Гагаринский суда Москвы признал виновным водителя такси, который приехал оказывать услуги такси по заказу, направленному в ООО «Такси „Престиж“.