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Суд в Москве взыскал с агрегатора и собственника такси 1,3 млн за смертельное ДТП
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Суд в Москве взыскал с агрегатора и собственника такси 1,3 млн за смертельное ДТП 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд взыскал по 664 тыс. руб. с ООО «Такси „Престиж“ и собственника автомобиля за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
»Суд взыскал с ООО «Такси „Престиж“ в счет возмещения ущерба сумму в размере 264 тыс. рублей и по 100 тыс. рублей морального ущерба четырем истцам, такую же сумму суд взыскал с Комарова В. Г., который является собственником автомобиля», — сказала представитель суда.
Истцами выступали муж и дочери погибшей в ДТП с такси женщины. Они просили взыскать с ответчиков более полумиллиона рублей с каждого в счет возмещения причиненного ущерба, а также по 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.
Женщина погибла в ДТП в Москве 5 октября 2014 года, а 16 марта 2015 года Гагаринский суда Москвы признал виновным водителя такси, который приехал оказывать услуги такси по заказу, направленному в ООО «Такси „Престиж“.
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