«Из подъезда не выйти»: маршрутки начали гонять по дворам из-за коммунальной аварии на ЧТЗ

Из-за коммунальной аварии на перекрёстке улиц Марченко и Салютной в Тракторозаводском районе тихие дворы близлежащих домов превратились в проезжую часть. На проблему пожаловались челябинцы, которые четвёртый день обрывают телефоны дорожных служб и ГИБДД

— С пятницы закрыта часть перекрёстка Марченко — Салютная (со стороны улицы Первой Пятилетки), там ремонтирует канализацию МУП ПОВВ. Никаких знаков объезда не установлено. Автобусы ходят в объезд, а остальной транспорт и маршрутки объезжают этот перекрёсток через двор дома улицы Марченко, 15б. Из подъезда иногда выйти невозможно! — пишет читатель 74.ru Анна. — Никто ничего не делает и не объясняет, почему не организован объезд.

Маршрутки едут через двор

В МУП ПОВВ сообщили, что произошла серьёзная авария на канализационных сетях.

— Ремонт планируем завершить до 10 мая. Работы по благоустройству участка будут идти до 25 мая, — сообщили на предприятии. — О проведении работ были оповещены все службы.

Автобусы объезжают место раскопок через улицы Первой Пятилетки и Танкистов, уточнили в ООО «Общественный городской транспорт», которое занимается автобусными перевозками по муниципальным маршрутам. Такое предписание получили транспортники.

Как объяснили в отделе пропаганды БДД ГИБДД города, установка ограждений на перекрытом участке дороги — обязанность организации, которая проводит ремонтные работы.

— Если ограждений и предупреждающих знаков нет, это нарушение. Сообщить об этом горожане могут в ГИБДД — по телефонам дежурной части 728-60-10, 256-16-84 или телефону доверия 268-85-94, — уточнили в Госавтоинспекции. — Что касается проезда маршруток через дворовую территорию, то это по факту является сквозным проездом, а он запрещён для любых видов транспорта. За это в КоАП предусмотрено наказание — штраф в 1500 рублей по статье 12.28 «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах». Об этом также необходимо сообщать в Госавтоинспекцию.

Кроме того, видео с этим нарушением читатели 74.ru могут также высылать в наш проект «Лови маршрутку». Снимайте нарушителей и отправляйте ролики на pdd@rugion.ru.

О том, как челябинцы выгнали маршрутчика со своего двора, читайте в материале 74.ru.