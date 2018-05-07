Троллейбус с пассажирами попал в аварию на Восходе

Вечером 7 мая на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и троллейбус № 8.

ДТП произошло около 18:00 недалеко от дома № 1А на улице Восход.

«"Пассат" не уступил дорогу троллейбусу. Троллейбус был с пассажирами, выполнял крайний рейс. Водительница «Пассата» была в шоке, оформляли сотрудники ГИБДД », — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».

По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Пассажиров троллейбуса после аварии высадили.