Троллейбус с пассажирами попал в аварию на Восходе 

Вечером 7 мая на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и троллейбус № 8.
ДТП произошло около 18:00 недалеко от дома № 1А на улице Восход.
«"Пассат" не уступил дорогу троллейбусу. Троллейбус был с пассажирами, выполнял крайний рейс. Водительница «Пассата» была в шоке, оформляли сотрудники ГИБДД», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Пассажиров троллейбуса после аварии высадили.
Днём 28 апреля на улице Дегтярёва в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Nissan и маршрутка № 30.