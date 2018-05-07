Ещё
У главы Солецкого района отобрали права
Далее:
Читайте также:
Ещё

У главы Солецкого района отобрали права 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Глава Солецкого района Александр Котов лишен прав за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования.
3 мая глава Солецкого района Александр Котов предстал перед судом за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Согласно материалам дела, Котов был задержан 24 марта сотрудниками ДПС. Они выявили, что чиновник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — его выдала несвязная речь и запах алкоголя. Несмотря на очевидные признаки нетрезвого состояния, от прохождения медицинского освидетельствования Котов отказался. После этого сотрудники ДПС отстранили его от управления транспортным средством, пишут «Невские новости».
В суде Александр Котов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал главу Солецкого района на 30 тысяч рублей, а также лишил его водительских прав на полтора года.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Чебаркуле 10-летний мальчик на внедорожнике устроил погром на парковке В Красноярском крае ограничено движение на федеральных трассах Массовое ДТП произошло в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД156
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
«Крузак», который забыли на 6 лет2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение