У главы Солецкого района отобрали права 

Глава Солецкого района Александр Котов лишен прав за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования.
3 мая глава Солецкого района Александр Котов предстал перед судом за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Согласно материалам дела, Котов был задержан 24 марта сотрудниками ДПС. Они выявили, что чиновник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — его выдала несвязная речь и запах алкоголя. Несмотря на очевидные признаки нетрезвого состояния, от прохождения медицинского освидетельствования Котов отказался. После этого сотрудники ДПС отстранили его от управления транспортным средством, пишут «Невские новости».
В суде Александр Котов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал главу Солецкого района на 30 тысяч рублей, а также лишил его водительских прав на полтора года.