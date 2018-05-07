У главы Солецкого района отобрали права

Глава Солецкого района Александр Котов лишен прав за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования.

3 мая глава Солецкого района Александр Котов предстал перед судом за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Согласно материалам дела, Котов был задержан 24 марта сотрудниками ДПС . Они выявили, что чиновник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — его выдала несвязная речь и запах алкоголя. Несмотря на очевидные признаки нетрезвого состояния, от прохождения медицинского освидетельствования Котов отказался. После этого сотрудники ДПС отстранили его от управления транспортным средством, пишут «Невские новости».

В суде Александр Котов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал главу Солецкого района на 30 тысяч рублей, а также лишил его водительских прав на полтора года.