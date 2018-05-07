В Перми в лобовом столкновении автомобилей пострадали две женщины

Две женщины пострадали в ДТП, которое произошло в Перми на улице Братской 7 мая. ГИБДД по городу Перми рассказали, что по улице Братская со стороны улицы Осокинской в направлении улицы Кемеровской ехал автомобиль Renault . По предварительной информации, около дома №66 он выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. В ДТП пострадала 45-летняя водитель Kia. Она получила сочетанные травмы и её отвезли в больницу с места ДТП. Также пострадала и 46-летняя пассажирка Renault По факту ДТП проводится проверка.