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В Херсонской области не ходят автобусы: забыли проложить дорогу
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В Херсонской области не ходят автобусы: забыли проложить дорогу 

Украина.ру 25 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава поселка Руслан Застава.
По его словам, Новотроицкое АТП заявило об отмене заезда в районный центр автобусов рейса Кривой Рог — Геническ. Причиной тому стало отсутствие дороги по направлению Т2207.
Он добавил, что автобусы перевозчиков Иксора и Север-Транс уже несколько недель не заезжают в Высокополье.
Дороги Херсонщины местные жители уже давно окрестили дорогами смерти. В соцсетях писали, что дороги выглядят как после бомбежки, а миллиарды, вложенные в ремонт дорог, идут в карманы чиновников, но никак не на улучшение состояния украинских дорог.
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