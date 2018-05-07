В Херсонской области не ходят автобусы: забыли проложить дорогу

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава поселка Руслан Застава.

По его словам, Новотроицкое АТП заявило об отмене заезда в районный центр автобусов рейса Кривой Рог — Геническ. Причиной тому стало отсутствие дороги по направлению Т2207.

Он добавил, что автобусы перевозчиков Иксора и Север-Транс уже несколько недель не заезжают в Высокополье.

Дороги Херсонщины местные жители уже давно окрестили дорогами смерти. В соцсетях писали, что дороги выглядят как после бомбежки, а миллиарды, вложенные в ремонт дорог, идут в карманы чиновников, но никак не на улучшение состояния украинских дорог.