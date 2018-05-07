Продажи автомобилей Volkswagen в РФ выросли в апреле на 22,7% — до 8,9 тыс. единиц

Более 8,9 тыс. автомобилей марки Volkswagen было продано в России в апреле 2018 г., что на 22,7% превысило показатель годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Volkswagen в апреле реализовали 8 тыс. 905 автомобилей, что на 22,7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране увеличились на 20,1% и составили 30 тыс. 199 машин», — говорится в сообщении.