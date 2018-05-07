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Продажи автомобилей Volkswagen в РФ выросли в апреле на 22,7% — до 8,9 тыс. единиц
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Продажи автомобилей Volkswagen в РФ выросли в апреле на 22,7% — до 8,9 тыс. единиц 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Более 8,9 тыс. автомобилей марки Volkswagen было продано в России в апреле 2018 г., что на 22,7% превысило показатель годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Volkswagen в апреле реализовали 8 тыс. 905 автомобилей, что на 22,7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране увеличились на 20,1% и составили 30 тыс. 199 машин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж марки на российском рынке остается седан Polo: на этой модели в апреле 2018 г. остановили свой выбор 4 тыс. 882 покупателя (рост составил 20%). Объем продаж Volkswagen Tiguan в отчетном месяце увеличился на 44,8% и составил 2 тыс. 921 автомобиль.
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