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Три человека получили ранения в ДТП под Кстовом
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Три человека получили ранения в ДТП под Кстовом 

В городе N 22 минуты назад
Фото: В городе N
Три человека доставлены в больницу в результате аварии в Кстовском районе. ДТП произошло 5 мая около 11.00 на девятом километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
36-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота», при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в фуру «Скания».
В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки. 34-летняя женщина получила ушиб, 54-летняя пассажирка госпитализирована с закрытым переломом. 60-летний мужчина доставлен в больницу с ушибами.
Напомним, молодая женщина на «Пежо» сбила школьника в Арзамасе.
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