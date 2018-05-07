Три человека получили ранения в ДТП под Кстовом 

Три человека доставлены в больницу в результате аварии в Кстовском районе. ДТП произошло 5 мая около 11.00 на девятом километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
36-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота», при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в фуру «Скания».
В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки. 34-летняя женщина получила ушиб, 54-летняя пассажирка госпитализирована с закрытым переломом. 60-летний мужчина доставлен в больницу с ушибами.
Напомним, молодая женщина на «Пежо» сбила школьника в Арзамасе.