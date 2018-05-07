Три человека получили ранения в ДТП под Кстовом

Три человека доставлены в больницу в результате аварии в Кстовском районе. ДТП произошло 5 мая около 11.00 на девятом километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново, сообщает ГИБДД по Нижегородской области. 36-летний водитель, управляя автомобилем « Тойота », при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в фуру «Скания». В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки. 34-летняя женщина получила ушиб, 54-летняя пассажирка госпитализирована с закрытым переломом. 60-летний мужчина доставлен в больницу с ушибами. Напомним, молодая женщина на « Пежо » сбила школьника в Арзамасе.