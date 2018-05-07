В Крыму на трассе сгорела ГАЗель

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. В понедельник на крымской трассе сгорел грузовой фургон ГАЗель, водитель не пострадал. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

Инцидент произошел на московской трассе в районе поселка Октябрьское. По неизвестной пока причине произошло возгорание в районе капота автомобиля. Водитель успел покинуть транспортное средство, однако вовремя потушить саму машину не получилось. Кабина автомобиля сгорела дотла.

На крымской трассе сгорела ГАЗель

Причины происшествия устанавливают эксперты.