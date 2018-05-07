Двухлетний мальчик упал в выгребную яму и погиб на Ставрополье

В Грачевском районе Ставропольского края погиб двухлетний ребенок. Он пришел в гости к родственникам вместе с 12‐летней сестрой. Оставшись ненадолго во дворе, мальчик угодил в выгребную яму и захлебнулся, сообщили в СК России по Ставропольскому краю.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Однако медикам не удалось спасти жизнь мальчику. Его дыхательные пути были закупорены мокрой землей и илом.

Назначена доследственная проверка. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, в том числе, в каких условиях жил несовершеннолетний.

14‐летний мальчик погиб от удара током в городе Балаково Саратовской области. Это случилось 5 мая на территории одного из заводов.