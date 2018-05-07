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Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину
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Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
До восьми лет лишения свободы грозит 22-летнему приезжему, который в переходе МЦК одним ударом отправил на пол задевшего его плечом подвыпившего мужчину, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала инцидент, результате которого один пассажир попал в больницу, а второй — в СИЗО.
"Он меня разозлил — оскорбил мою мать", — объяснил подозреваемый свой поступок.
Инцидент произошел поздним вечером 21 апреля в переходе между станциями «Измайлово» и «Партизанская». Оба противника были пьяны, но друг с другом не знакомы. Пострадавший, судя по всему, возмущался планировкой помещения и случайно задел плечом следовавшего позади пассажира. Пары фраз хватило, чтобы молодой человек размахнулся и нанес сильнейший удар мужчине по лицу. Отправив противника в нокаут, он поспешил прочь.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, в настоящее время он все еще находится в больнице. Подозреваемого задержали на 9-й Парковой улице, суда он будет дожидаться за решеткой.
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