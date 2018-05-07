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До 1 млн руб выплатят за информацию о поджигателях автобусов в Москве
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До 1 млн руб выплатят за информацию о поджигателях автобусов в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Центральная пригородная пассажирская компания выплатит до 1 миллиона рублей за информацию об исполнителях и организаторах поджога 16 автобусов компании в ночь на 4 мая на юго-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.
Четвертого мая 2018 года на юго-западе Москвы сгорели 16 новых рейсовых автобусов «Центральной ППК». Автобусы планировалось использовать для работы на регулярных маршрутах, а также задействовать для перевозки болельщиков в рамках предстоящего чемпионата мира по футболу.
«На данный момент правоохранительными органами рассматривается версия о преднамеренном поджоге. Компания готова выплатить денежное вознаграждение до 1 миллиона рублей за достоверную информацию, которая может быть использована для привлечения к уголовной ответственности исполнителей и организаторов данного преступления», — говорится в материале.
Контактный телефон АО «Центральная ППК»: +7 (499) 266-02-65.
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