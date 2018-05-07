ЦППК выплатит до 1 миллиона рублей за информацию о поджоге автобусов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) до одного миллиона рублей за информацию о причастных к поджогу автобусов компании.

Напомним, что 4 мая текущего года на юго-западе

столицы был осуществлен поджог 16 новых рейсовых автобусов ЦППК. Транспортные средства должны были задействовать на регулярных маршрутах и во время чемпионата мира по футболу. Правоохранительные органы рассматривают версию о преднамеренном поджоге.

Ранее ЦППК анонсировала акцию, согласно которой пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды на территории Москвы и Подмосковья в течение двух недель — с 14 по 27 мая.