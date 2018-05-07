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В поселке Аэропорт новая остановка не выдержала встречи с автомобилем
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В поселке Аэропорт новая остановка не выдержала встречи с автомобилем 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде от одной из новых остановок, установленных в рамках комплексного благоустройства, после встречи с автомобилем остался только каркас. В результате аварии пострадал павильон, расположенный на подъезде к аэропорту, мимо которого уже завтра-послезавтра поедут сотни туристов.
Авария, в рузльтате которой остановка в поселке Аэропорт Дзержинского района лишилась всех стекол и лавочки, произошла в ночь с 1 на 2 мая. О происшествии полицейским стало известно только утром — после того, как о порче городского имущества поступило заявление.
— Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что в два часа ночи 36-летний житель Волгограда, находясь за рулем Skoda Octavia, не справился с управлением и совершил наезд на остановку, — рассказали V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Пострадавших в аварии нет.
На волгоградца, сломавшего остановку, составили администратвный протокол. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Одновременно уже сегодня понятно, что в полуразрушенном виде остановка встретит 9 мая и туристов.
Жители псселка поясняют, что удар был такой силы, что на остановке не только оказались разбитыми стекла. Иномарка на полном ходу снесла еще и лавочку, которая крипелась к двум каменным блокам. На время лавочку ради удобства и безопасности горожан поставили рядом с разрушенной остановкой.
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