В поселке Аэропорт новая остановка не выдержала встречи с автомобилем

В Волгограде от одной из новых остановок, установленных в рамках комплексного благоустройства, после встречи с автомобилем остался только каркас. В результате аварии пострадал павильон, расположенный на подъезде к аэропорту, мимо которого уже завтра-послезавтра поедут сотни туристов.

Авария, в рузльтате которой остановка в поселке Аэропорт Дзержинского района лишилась всех стекол и лавочки, произошла в ночь с 1 на 2 мая. О происшествии полицейским стало известно только утром — после того, как о порче городского имущества поступило заявление.

— Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что в два часа ночи 36-летний житель Волгограда, находясь за рулем Skoda Octavia , не справился с управлением и совершил наезд на остановку, — рассказали V1.ru ГУ МВД России по Волгоградской области. — Пострадавших в аварии нет.

На волгоградца, сломавшего остановку, составили администратвный протокол. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Одновременно уже сегодня понятно, что в полуразрушенном виде остановка встретит 9 мая и туристов.

Жители псселка поясняют, что удар был такой силы, что на остановке не только оказались разбитыми стекла. Иномарка на полном ходу снесла еще и лавочку, которая крипелась к двум каменным блокам. На время лавочку ради удобства и безопасности горожан поставили рядом с разрушенной остановкой.