Ещё
Движение на трассе «Енисей» ограничили из‐за плохих погодных условий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение на трассе «Енисей» ограничили из‐за плохих погодных условий 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярск временно вернулась зима в виде мокрого снегопада, порывистого ветра и гололедицы. В связи с неблагоприятными метеоусловиями было ограничено движение маршрутных автобусов и грузового транспорта на участке трассы Р‐257 «Енисей», ведущую в Абакан и Кызыл. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Накануне краевое ГУ МЧС уведомило местных жителей о надвигающейся непогоде, которая заметно ухудшит дорожную обстановку. Сейчас на трассе коммунальщики убирают снег с проезжей части и дежурят дополнительные наряды ДПС.
Инспекторы убедительно просят водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию, проверить исправность «дворников» и не торопиться менять резину.
Полиция Красноярска продолжает расследовать крупную аварию в Заозерном районе, в результате которой погибли два человека.
360tv.ru: последние новости
Полиция задержала водителя после погони в Москве Микроавтобус с туристами перевернулся на трассе в Грузии Маршрутка а пассажирами перевернулась после столкновения с фурой в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД162
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Появились данные о новом паркетнике Opel Mokka X
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение