Движение на трассе «Енисей» ограничили из‐за плохих погодных условий

В Красноярск временно вернулась зима в виде мокрого снегопада, порывистого ветра и гололедицы. В связи с неблагоприятными метеоусловиями было ограничено движение маршрутных автобусов и грузового транспорта на участке трассы Р‐257 «Енисей», ведущую в Абакан и Кызыл. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Накануне краевое ГУ МЧС уведомило местных жителей о надвигающейся непогоде, которая заметно ухудшит дорожную обстановку. Сейчас на трассе коммунальщики убирают снег с проезжей части и дежурят дополнительные наряды ДПС

Инспекторы убедительно просят водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию, проверить исправность «дворников» и не торопиться менять резину.

Полиция Красноярска продолжает расследовать крупную аварию в Заозерном районе, в результате которой погибли два человека.