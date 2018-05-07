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КАМАЗы тонут на дорогах под Костромой
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КАМАЗы тонут на дорогах под Костромой 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Нерехте обсуждают регулярно тонущие на местных дорогах КАМАЗы, узнал KOSTROMA.TODAY. Грузовики не могут выбраться и мешают проезду других.
Очередные два КАМАЗа увязли в грязи сегодня на дороге Нерехта-Ярославль у Григорцевской плотины. Как говорят местные жители, застряли они там намертво.
Такие происшествия на местных дорогах нерехтчане видят регулярно.
Из-за этого машины могли объехать грузовики с большим трудом — только по кромке дороги. Некоторые нерехтчане предлагают вообще не убирать эти КАМАЗы до тех пор, пока не высохнет — оставить, как памятник убитым дорогам.
Местные жители предлагают оставить эти грузовики на дорогах, как памятники.
Нерехту буквально атаковали непроезжие трассы. Буквально 5 мая на дороге Нерехта — Волгореченск застрял МАЗ. Нерехтчане говорят, что грузовик расположился на трассе так, что его не мог объехать даже рейсовый автобус.
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