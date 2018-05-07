Россиянина экстрадируют из Италии из-за дела о гибели двух людей в ДТП

"Сегодня, 7 мая 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Итальянской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Вячеслава Гейна", — сказал он.

Куренной также добавил, что Гейн обвиняется в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц».

По версии следствия, в ноябре 2014 года в Ростовской области Гейн, управляя автомашиной ВАЗ-21083, нарушил правила дорожного движения и врезался во встречный автомобиль. «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший водитель получил тяжкие телесные повреждения, а два его пассажира, в том числе ребенок, погибли на месте», — отметил Куренной.

Также представитель Генпрокуратуры добавил, что Гейн скрылся от уголовного преследования и в июле 2017 года был объявлен в международный розыск. В августе прошлого года в связи с установлением его местонахождения на территории Италии ГП РФ направила запрос о его выдаче.

"Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Итальянской Республики в апреле 2018 года удалось добиться решения о его выдаче", — заметил Куренной. Он также отметил, что Вячеслава Гейна доставят в Москву в сопровождении спецконвоя.