Два ребенка попали под колеса неустановленных автомобилей в Нижегородской области

Двое детей сбиты неустановленными автомобилями в Нижегородской области в воскресенье, 6 мая. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Первый дорожный инцидент случился в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Около 11.00 на улице Новосоветской водитель наехал на 13-летнего мальчика, а затем скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали, обстоятельства аварии выясняются.

В 15.00 на бульваре Мира в Дзержинске другой неустановленный водитель сбил 11-летнюю школьницу. В результате ДТП девочку доставили в травмпункт. В настоящий момент пострадавшая отпущена домой.