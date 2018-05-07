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Два ребенка попали под колеса неустановленных автомобилей в Нижегородской области
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Два ребенка попали под колеса неустановленных автомобилей в Нижегородской области 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Двое детей сбиты неустановленными автомобилями в Нижегородской области в воскресенье, 6 мая. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Первый дорожный инцидент случился в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Около 11.00 на улице Новосоветской водитель наехал на 13-летнего мальчика, а затем скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали, обстоятельства аварии выясняются.
В 15.00 на бульваре Мира в Дзержинске другой неустановленный водитель сбил 11-летнюю школьницу. В результате ДТП девочку доставили в травмпункт. В настоящий момент пострадавшая отпущена домой.
Напомним, молодая женщина на «Пежо» сбила школьника в Арзамасе.
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