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Ростовский школьник попал под машину на Нагибина
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Ростовский школьник попал под машину на Нагибина 

161.ru 46 минут назад
Фото: 161.ru
В Ростове 14-летний мальчик попал в больницу после ДТП. Авария произошла накануне на проспекте Нагибина.
— По предварительным данным, школьник переходил дорогу в неположенном месте. 26-летняя девушка за рулем автомобиля Hyundai Solaris не справилась с управлением, в результате чего подросток попал под колеса автомобиля, — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Пострадавший доставлен в больницу. На данный момент сотрудниками службы проводится проверка, выясняются все факты произошедшего.
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