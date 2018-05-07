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Пензенские инспекторы перед 9 мая будут ловить погонять по «встречке»
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Пензенские инспекторы перед 9 мая будут ловить погонять по «встречке» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Во вторник, 8 мая, сотрудники Госавтоинспекции намерены провести на территории Пензы и области профилактическую операцию «Встречная полоса», цель которой заключается в снижении ДТП с тяжкими последствиями.
«Выезд на полосу встречного движения является распространенным нарушением, которое довольно часто становится причиной аварий на дорогах. Самые тяжелые последствия от ДТП происходят в результате лобовых столкновений встречных автомашин», — сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.
Водителей, выехавших на полосу встречного движения, ждет административный штраф в 5 000 рублей. Более суровое наказание — лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.
«Согласно ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ повторное совершение данного административного правонарушения влечет лишение права управления транспортным средством сроком на один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото— и киносъемки, видеозаписи, — наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей», — добавили в управлении.
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