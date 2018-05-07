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Номера лимузина Путина сняли с Daewoo
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Номера лимузина Путина сняли с Daewoo 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Номера нового отечественного лимузина президента России Владимира Путина, на котором он впервые прокатился в ходе инаугурации, ранее стояли на автомобилях Daewoo Sens и ГАЗ 3110. Об этом свидетельствуют данные из баз государственных номеров, находящихся в открытом доступе.
По предварительной информации, номера В776УС77 в апреле 1998 года были зарегистрированы на 47-летнего москвича — владельца автомобиля ГАЗ 3110. Судя по фотографиям машины, в какой-то момент ее состояние стало плохим — она могла быть заброшена и признана автохламом.
Позднее номерной знак был закреплен за седаном Daewoo Sens, принадлежащим жителю Зеленограда.
«31 марта 2016 года номерной знак В776УС77 был возвращен в единую базу данных. Получить его мог любой автомобилист», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Новый российский лимузин, опробованный Путиным в ходе инаугурации, получил название «Сенат-лимузин». Само семейство автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», называется «Аурус». Помимо президентского лимузина, в этой линейке представлены седаны под названием «Сенат» и микроавтобусы «Арсенал».
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