Номера лимузина Путина сняли с Daewoo

По предварительной информации, номера В776УС77 в апреле 1998 года были зарегистрированы на 47-летнего москвича — владельца автомобиля ГАЗ 3110. Судя по фотографиям машины, в какой-то момент ее состояние стало плохим — она могла быть заброшена и признана автохламом.

Позднее номерной знак был закреплен за седаном Daewoo Sens, принадлежащим жителю Зеленограда.

«31 марта 2016 года номерной знак В776УС77 был возвращен в единую базу данных. Получить его мог любой автомобилист», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах

Новый российский лимузин, опробованный Путиным в ходе инаугурации, получил название «Сенат-лимузин». Само семейство автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», называется «Аурус». Помимо президентского лимузина, в этой линейке представлены седаны под названием «Сенат» и микроавтобусы «Арсенал».