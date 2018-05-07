Ещё
Мотоциклист попал в ДТП на проспекте Маршала Жукова в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мотоциклист попал в ДТП на проспекте Маршала Жукова в Москве 

РИАМО 1 час назад
Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло на проспекте Маршала Жукова в Москве, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
Авария произошла в районе дома №7. На обочине проезжей части валяется мотоцикл, посередине дороги — автошлем. Место происшествия огорожено.
На месте также находится автомобиль ДПС. Самого мотоциклиста уже увезли.
По информации сервиса «Яндекс. Пробки», в настоящее время на данном участке проспекта Маршала Жукова наблюдается пробка, скорость движения автомобилей составляет 20-25 километров в час.
РИАМО: последние новости
Два человека пострадали в результате конфликта между отдыхающими на востоке Москвы До 1 млн руб выплатят за информацию о поджигателях автобусов в Москве Один человек пострадал в результате ДТП в Пушкине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД162
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Появились данные о новом паркетнике Opel Mokka X
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение