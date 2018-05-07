Мотоциклист попал в ДТП на проспекте Маршала Жукова в Москве 

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло на проспекте Маршала Жукова в Москве, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
Авария произошла в районе дома №7. На обочине проезжей части валяется мотоцикл, посередине дороги — автошлем. Место происшествия огорожено.
На месте также находится автомобиль ДПС. Самого мотоциклиста уже увезли.
По информации сервиса «Яндекс. Пробки», в настоящее время на данном участке проспекта Маршала Жукова наблюдается пробка, скорость движения автомобилей составляет 20-25 километров в час.