Мотоциклист попал в ДТП на проспекте Маршала Жукова в Москве

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», в настоящее время на данном участке проспекта Маршала Жукова наблюдается пробка, скорость движения автомобилей составляет 20-25 километров в час.

Авария произошла в районе дома №7. На обочине проезжей части валяется мотоцикл, посередине дороги — автошлем. Место происшествия огорожено.

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