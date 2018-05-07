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Воронежская бизнесвумен заплатит 106 тыс. рублей за испорченные фурой дороги
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Воронежская бизнесвумен заплатит 106 тыс. рублей за испорченные фурой дороги 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Перегруженная машина нанесла ущерб оренбургским магистралям. Жительница Воронежской области заплатит компенсацию за причинённый оренбургским дорогам ущерб. Представители управления дорожного хозяйства взыскали с женщины 106,7 тыс. рублей, а также госпошлину в 3,3 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Новохопёрского райсуда. Суд установил, что на автодороге «Оренбург — Орск — Шильда» при взвешивании большегрузной машины «МАЗ», принадлежавшей женщине, был установлен большой перевес. Превышенными оказались «значения по осевым нагрузкам». Поэтому управление дорог Оренбургской области обратилось в суд за возмещение вреда, причинённого трассе при перевозке тяжеловесных грузов. Суд удовлетворил иск в полном объеме. К слову, система взвешивания фур стала поводом для коррупции в Воронежской области. Бывшего главу регионального Госавтодорнадзора Жозефа Еркнапешяна и ещё 19 человек обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, которое получало взятки от водителей большегрузов за незаконное бездействие. По версии следствия, в коррупционном сообществе состояли 20 участников. Его примерно в 2013 году создал и возглавил — близкий знакомый Жозефа Еркнапешяна. При покровительстве главы регионального Госавтодорнадзора Артур Минаев организовал схему незаконного получения средств от участников сферы грузоперевозок. Водители большегрузных автомобилей на постах весового контроля Госавтодорнадзора в Воронежской области передавали персоналу этих постов деньги. Взятки позволяли водителям транспорта, превышавшего предельно допустимый вес для передвижения по автодорогам, не платить штрафы и беспрепятственно ехать дальше.
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