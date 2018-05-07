Воронежская бизнесвумен заплатит 106 тыс. рублей за испорченные фурой дороги 

Перегруженная машина нанесла ущерб оренбургским магистралям. Жительница Воронежской области заплатит компенсацию за причинённый оренбургским дорогам ущерб. Представители управления дорожного хозяйства взыскали с женщины 106,7 тыс. рублей, а также госпошлину в 3,3 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Новохопёрского райсуда. Суд установил, что на автодороге «Оренбург — Орск — Шильда» при взвешивании большегрузной машины «МАЗ», принадлежавшей женщине, был установлен большой перевес. Превышенными оказались «значения по осевым нагрузкам». Поэтому управление дорог Оренбургской области обратилось в суд за возмещение вреда, причинённого трассе при перевозке тяжеловесных грузов. Суд удовлетворил иск в полном объеме. К слову, система взвешивания фур стала поводом для коррупции в Воронежской области. Бывшего главу регионального Госавтодорнадзора Жозефа Еркнапешяна и ещё 19 человек обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, которое получало взятки от водителей большегрузов за незаконное бездействие. По версии следствия, в коррупционном сообществе состояли 20 участников. Его примерно в 2013 году создал и возглавил — близкий знакомый Жозефа Еркнапешяна. При покровительстве главы регионального Госавтодорнадзора Артур Минаев организовал схему незаконного получения средств от участников сферы грузоперевозок. Водители большегрузных автомобилей на постах весового контроля Госавтодорнадзора в Воронежской области передавали персоналу этих постов деньги. Взятки позволяли водителям транспорта, превышавшего предельно допустимый вес для передвижения по автодорогам, не платить штрафы и беспрепятственно ехать дальше.