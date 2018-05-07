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«Смертельный переход» в Выборге оборудуют светофором
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«Смертельный переход» в Выборге оборудуют светофором 

Ivyborg.ru 50 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступает к монтажу светофорного объекта на федеральной автомобильной дороге А-181 «Скандинавия» (подъезд к Выборгу №1, на Ленинградском шоссе, у магазина «Строим наш дом»). Об этом сообщает пресс-служба выборгской администрации
Решение об установке светофора на данном участке было принято на основании обращений администрации Выборгского района, жителей и ГИБДД. Вблизи действующего в настоящее время нерегулируемого пешеходного перехода располагаются конечные остановки нескольких муниципальных автобусов, торговый центр, кафе. Здесь нередко происходили ДТП с участием пешеходов. Автоматизированное регулирование движения на существующем пешеходном переходе и перекрестке позволит сделать его гораздо безопаснее и комфортнее.
В рамках заключенного государственного контракта подрядчик установит на переходе непосредственно светофорный объект, направляющие устройства — приподнятые островки — на дороге. Горизонтальная дорожная разметка на пешеходном переходе будет нанесена с применением износостойких материалов.
Подрядная организация приступает к разработке рабочей документации. Начало работ по монтажу светофорного объекта запланировано на конец мая, срок завершения работ — октябрь 2018 года. В период работ на участке федеральной дороги А-181 будут действовать ограничения скорости движения до 40 км/ч, а также частично ограничена ширина полос на время устройства островков.
Существующую дорожную разметку в ближайшие дни обновят.
Ранее ivbg.ru подробно разбирал, что нужно сделать, что многочисленные ДТП на этом переходе наконец прекратились.
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