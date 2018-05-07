2040 год — Британия без автомобилей

Родина лучшей программы об автомобилях Top Gear объявила войну автомобилям. К 2040 году Великобритания намерена запретить машинам передвигаться по дорогам.

Впрочем, это не означает, что Британия вернется к гужевому транспорту. Запрет коснется автомобилей с ДВС, гибридных авто, а так же электромобилей, которые не смогут проехать на электротяге более 40 км. Та же Tesla может и в 10 раз больше накатать.

Репрессии по отношению к автомобилям связаны с попыткой правительства решить проблему загрязнения воздуха в крупных городах.