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2040 год — Британия без автомобилей
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2040 год — Британия без автомобилей 

Car-Mania 44 минуты назад
Фото: Car-Mania
Родина лучшей программы об автомобилях Top Gear объявила войну автомобилям. К 2040 году Великобритания намерена запретить машинам передвигаться по дорогам.
Впрочем, это не означает, что Британия вернется к гужевому транспорту. Запрет коснется автомобилей с ДВС, гибридных авто, а так же электромобилей, которые не смогут проехать на электротяге более 40 км. Та же Tesla может и в 10 раз больше накатать.
Репрессии по отношению к автомобилям связаны с попыткой правительства решить проблему загрязнения воздуха в крупных городах.
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