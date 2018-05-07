В России изменились правила техосмотра автомобилей 

Требования ужесточились. Новые поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств» вступили в силу в пятницу, 4 мая. Изменения касаются ответственности операторов техобслуживания за выдачу диагностической карты водителю. Так, даже при обнаружении неисправностей оператор станции техосмотра должен всё равно выдать автомобилисту диагностическую карту, где указать информацию о неисправностях и «невозможности эксплуатации транспортного средства». Если же владелец авто проигнорирует запрет и попадётся сотрудникам ГИБДД, ему придётся заплатить штраф. Кроме того, поправки дают региональным органам власти право самостоятельно устанавливать максимальную плату за выдачу дубликата диагностической карты. Ранее были проанонсированы и другие изменения в правилах техосмотра автомобилей. В частности, если раньше можно устанавливать шипованную резину только на ведущую ось, то теперь — только на все колёса сразу. Запрещается также эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля, демонтировать заводские стеклоочистители и стеклоомыватели, наклеивать на фары окрашенные или бесцветные пленки. Кроме того, машину во время техосмотра не признают исправной, если в ней не будет знака аварийной остановки, аптечки и огнетушителя. Ранее в России изменились правила проезда перекрёстков.